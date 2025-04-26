Папу Римского Франциска похоронили в церкви Санта-Мария-Маджоре

Предали в руки небесного отца. В Риме простились с папой Римским Франциском. Участие в траурных мероприятиях приняли представители белорусской делегации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония похорон, согласно многовековой традиции, была проведена с соблюдением строжайшего протокола. После завершения траурной мессы, кортеж провез гроб через Ватикан к церкви Богоматери Великой. Улицы, по которым ехал папский кортеж, были переполнены тысячами верующих. Эти минуты стали их последней возможностью почтить память Его Святейшества Франциска. В соответствии с распоряжениями, оставленными папой, его останки упокоили в его любимой римской церкви Санта-Мария-Маджоре, в простой гробнице без торжеств. Церемония погребения прошла в присутствии узкого круга людей в закрытом формате.

Для меня важно сопровождать понтифика на протяжении всего его последнего пути, чтобы он мог достичь объятий Святого Отца. Мы будем молиться за Франциска, чтобы он покоился с миром. Я очень счастлива, ведь это прекрасная и редкая возможность присутствовать в моменте исполнения воли Божьей.

После смерти Папы наступил период Sede Vacante – когда Святой Престол свободен. Теперь кардиналам предстоит избрать нового Папу – провести конклав, который определит будущее Римско-католической церкви. По предварительной информации, он состоится в период с 6 по 11 мая. В прошлый раз кардиналам потребовалось чуть более суток, чтобы определиться с выбором.

Конклав – это закрытое голосование в Сикстинской капелле. В это время участникам запрещается покидать здание и использовать любые средства связи. На него допускаются кардиналы не старше 80 лет. Каждый анонимно пишет имя выбранного кандидата на бюллетене. Голоса подсчитываются. После все бюллетени сжигаются, чтобы обозначить результат дымом: белый – заседание прошло успешно, черный – Папа не избран. И так до того момента, пока кто-то из кардиналов не наберет две трети плюс один голос. Далее избранный понтифик переодевается в белую папскую мантию и шествует из Сикстинской капеллы вокруг Ватикана в собор Святого Петра, где на балконе совершает благословение всех верующих.

Напомним, Папа Римский Франциск умер 21 апреля. Кончина понтифика, наступившая после продолжительной болезни, ознаменовала собой завершение целой эпохи в истории католической церкви.