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Более полутысячи человек пострадали при мощным взрыве в морском порту в Иране

26 апреля 2025 13:57
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Мощный взрыв прогремел в морском порту на юге Ирана. Известно как минимум о четырех погибших, среди пострадавших – свыше полутысячи человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из близлежащих городов на место происшествия выехали 15 машин скорой помощи, а также четыре автобуса экстренных служб.

Более полутысячи человек пострадали при мощным взрыве в морском порту в Иране-2

Взрыв был такой силы, что ощущался в соседних городах. После на месте инцидента вспыхнул пожар. В его тушении задействовали вертолеты. По данным местной гостелерадиокомпании, причиной случившегося стала детонация содержимого одного из контейнеров на территории порта. В результате взрыва обрушилось одно из портовых зданий.

# ЧП # Взрыв

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