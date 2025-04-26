Более полутысячи человек пострадали при мощным взрыве в морском порту в Иране

Мощный взрыв прогремел в морском порту на юге Ирана. Известно как минимум о четырех погибших, среди пострадавших – свыше полутысячи человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из близлежащих городов на место происшествия выехали 15 машин скорой помощи, а также четыре автобуса экстренных служб.

Взрыв был такой силы, что ощущался в соседних городах. После на месте инцидента вспыхнул пожар. В его тушении задействовали вертолеты. По данным местной гостелерадиокомпании, причиной случившегося стала детонация содержимого одного из контейнеров на территории порта. В результате взрыва обрушилось одно из портовых зданий.