Силы ПВО России сбили 13 снарядов Vampire над Белгородской областью

Средства ПВО ночью ликвидировали 13 ракет, запущенных из РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщает РИА Новости.

В ведомстве отмечают, что это была очередная попытка киевского режима атаковать российские объекты. Отмечено, что силами ПВО было сбито 13 ракет, запущенных из РСЗО.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что силы ПВО сбили 13 воздушных целей под Белгородом, в ходе чего пострадали два человека. Были повреждены 20 частных домов и одно хозпомещение.

ВСУ регулярно атакуют Белгородскую область, и поэтому власти решили провести эвакуацию около девяти тысяч детей.

