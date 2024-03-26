Пособник РДК подорвался при задержании ФСБ в Самарской области

ФСБ РФ предупредила теракт в Самаре, планировавшийся членом Русского добровольческого корпуса (РДК). Об этом пишет РИА Новости. Сообщается, что пособник при задержании подорвался.

В 2022-2024 годах он публично дискредитировал российскую армию, и в сентябре 2023 года был завербован украинской спецслужбой.

Он договорился об организации диверсии в России и захватил самодельную бомбу (СВУ), чтобы привести ее в действие в здании волонтерской организации. При аресте СВУ сработало само, и он был тяжело ранен.

По месту его проживания была найдена лаборатория по производству взрывчатых устройств и еще одно СВУ. В его сотовом телефоне были найдены доказательства его связи с РДК и украинскими спецслужбами. По факту подготовки к террористическому акту было возбуждено уголовное дело.