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Пособник РДК подорвался при задержании ФСБ в Самарской области

26 марта 2024 12:56
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ФСБ РФ предупредила теракт в Самаре, планировавшийся членом Русского добровольческого корпуса (РДК). Об этом пишет РИА Новости. Сообщается, что пособник при задержании подорвался.

В 2022-2024 годах он публично дискредитировал российскую армию, и в сентябре 2023 года был завербован украинской спецслужбой.

Он договорился об организации диверсии в России и захватил самодельную бомбу (СВУ), чтобы привести ее в действие в здании волонтерской организации. При аресте СВУ сработало само, и он был тяжело ранен.

По месту его проживания была найдена лаборатория по производству взрывчатых устройств и еще одно СВУ. В его сотовом телефоне были найдены доказательства его связи с РДК и украинскими спецслужбами. По факту подготовки к террористическому акту было возбуждено уголовное дело.

# Международная политика

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