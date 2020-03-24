Ливни спровоцировали сход оползней в Иране. Погибли 7 человек, 20 – пострадали

Новости Ирана. Семь человек стали жертвами масштабных наводнений и оползней в Иране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое числятся пропавшими без вести, ещё около 20 пострадали. Проливные дожди, которые обрушились на страну два дня назад, привели к оползням в более чем 10 провинциях. В регионах работают спасательные бригады.