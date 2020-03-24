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Ливни спровоцировали сход оползней в Иране. Погибли 7 человек, 20 – пострадали

24 марта 2020 08:59
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Новости Ирана. Семь человек стали жертвами масштабных наводнений и оползней в Иране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ливни спровоцировали сход оползней в Иране. Погибли 7 человек, 20 – пострадали-1

Двое числятся пропавшими без вести, ещё около 20 пострадали. Проливные дожди, которые обрушились на страну два дня назад, привели к оползням в более чем 10 провинциях. В регионах работают спасательные бригады.

Ливни спровоцировали сход оползней в Иране. Погибли 7 человек, 20 – пострадали-4

В 2019 году за два весенних месяца в результате наводнений погибли свыше 70 человек. Тогда стихия затронула больше половины иранских провинций.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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