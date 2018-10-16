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Захватили 8 полицейских машин, 2 танка и оружие. В Афганистане в столкновениях с талибами погибли более 30 правоохранителей

16 октября 2018 12:56
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Новости Афганистана. Не менее 30 правоохранителей погибли в результате столкновений с талибами на севере Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них и заместитель начальника полиции.

Захватили 8 полицейских машин, 2 танка и оружие. В Афганистане в столкновениях с талибами погибли более 30 правоохранителей-1

Боевики атаковали несколько контрольно-пропускных пунктов в провинции Саманган. По предварительным данным, нападавшие захватили восемь полицейских машин, два танка, оружие и амуницию.

Захватили 8 полицейских машин, 2 танка и оружие. В Афганистане в столкновениях с талибами погибли более 30 правоохранителей-4

# Нападение # Фотофакт

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