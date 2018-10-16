Захватили 8 полицейских машин, 2 танка и оружие. В Афганистане в столкновениях с талибами погибли более 30 правоохранителей

Новости Афганистана. Не менее 30 правоохранителей погибли в результате столкновений с талибами на севере Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них и заместитель начальника полиции.
Новости Афганистана. Не менее 30 правоохранителей погибли в результате столкновений с талибами на севере Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них и заместитель начальника полиции.
Боевики атаковали несколько контрольно-пропускных пунктов в провинции Саманган. По предварительным данным, нападавшие захватили восемь полицейских машин, два танка, оружие и амуницию.