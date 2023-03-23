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Германия может столкнуться с дефицитом газа уже этой зимой

23 марта 2023 11:31
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Новости Германии. Немцам придется затянуть пояса экономии еще туже. Глава Федерального сетевого агентства не радует прогнозами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия может столкнуться с дефицитом газа уже этой зимой-1

Как рассказал Клаус Мюллер в интервью Financial Times, Германия может столкнуться с дефицитом газа уже этой зимой. Кризис в ФРГ еще не закончился, подчеркнул Мюллер, в связи с чем жить в обычном режиме немцам пока рано. Экономия ресурсов – все еще жизненная необходимость.

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# Кризис в ЕС # Клаус Мюллер # Новости Германии # Фотофакт

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