Новости Германии. Немцам придется затянуть пояса экономии еще туже. Глава Федерального сетевого агентства не радует прогнозами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказал Клаус Мюллер в интервью Financial Times, Германия может столкнуться с дефицитом газа уже этой зимой. Кризис в ФРГ еще не закончился, подчеркнул Мюллер, в связи с чем жить в обычном режиме немцам пока рано. Экономия ресурсов – все еще жизненная необходимость.