Слова Макрона о пенсионной реформе стали поводом для новых протестов

Новости Франции. Протесты транспортников парализовали работу метрополитена в Париже и Лилле. Это очередная попытка французов спровоцировать правительство провести переговоры с профсоюзами и отказаться от пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники транспортной сферы намерены бастовать несколько дней. В лучшем случае движение поездов возобновится к выходным.

На улицах французских городов разбросанный мусор, сгоревшие покрышки и разбитые стекла. И это после вчерашнего обращения главы государства к народу. Выступление Макрона по поводу пенсионной реформы стало поводом для новых протестов.