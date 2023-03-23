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Слова Макрона о пенсионной реформе стали поводом для новых протестов

23 марта 2023 11:19
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Новости Франции. Протесты транспортников парализовали работу метрополитена в Париже и Лилле. Это очередная попытка французов спровоцировать правительство провести переговоры с профсоюзами и отказаться от пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слова Макрона о пенсионной реформе стали поводом для новых протестов-1

Сотрудники транспортной сферы намерены бастовать несколько дней. В лучшем случае движение поездов возобновится к выходным.

На улицах французских городов разбросанный мусор, сгоревшие покрышки и разбитые стекла. И это после вчерашнего обращения главы государства к народу. Выступление Макрона по поводу пенсионной реформы стало поводом для новых протестов.

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# Акции протеста # Эммануэль Макрон # Новости Франции # Фотофакт

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