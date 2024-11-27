Большинство американцев поддерживают прекращение военной помощи Украине

Кроме того, большинство опрошенных полагает, что поиск путей ограничения помощи Украине должен быть приоритетом для переходной команды Дональда Трампа. Основными причинами стал высокий уровень инфляции, увеличение безработицы, сокращение на предприятиях, а также рост цен на продукты и бензин.