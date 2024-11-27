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Большинство американцев поддерживают прекращение военной помощи Украине

27 ноября 2024 07:11
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Согласно результатам соцопросов, большинство американцев поддерживают прекращение отправки Соединенными Штатами военной помощи Киевским властям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство американцев поддерживают прекращение военной помощи Украине-2

Кроме того, большинство опрошенных полагает, что поиск путей ограничения помощи Украине должен быть приоритетом для переходной команды Дональда Трампа. Основными причинами стал высокий уровень инфляции, увеличение безработицы, сокращение на предприятиях, а также рост цен на продукты и бензин.

# Международная политика # США

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