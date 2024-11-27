Согласно результатам соцопросов, большинство американцев поддерживают прекращение отправки Соединенными Штатами военной помощи Киевским властям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно результатам соцопросов, большинство американцев поддерживают прекращение отправки Соединенными Штатами военной помощи Киевским властям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, большинство опрошенных полагает, что поиск путей ограничения помощи Украине должен быть приоритетом для переходной команды Дональда Трампа. Основными причинами стал высокий уровень инфляции, увеличение безработицы, сокращение на предприятиях, а также рост цен на продукты и бензин.