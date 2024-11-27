ЕС выделит 1 млрд евро на развитие военной промышленности в Украине

Несмотря на масштабный кризис в экономике и стагнацию производства, европейские власти продолжают накачивать киевский режим. Брюссель вложит 1 миллиард евро в развитие военной промышленности в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции. Уточняется, что новый транш будет полностью закрыт замороженными активами России. Политик также отметил, что ЕС и его участники уже потратили на поддержку Украины более 120 миллиардов евро, однако этого недостаточно, и европейцам следует срочно наращивать помощь Киеву.