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ЕС выделит 1 млрд евро на развитие военной промышленности в Украине

27 ноября 2024 07:08
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Несмотря на масштабный кризис в экономике и стагнацию производства, европейские власти продолжают накачивать киевский режим. Брюссель вложит 1 миллиард евро в развитие военной промышленности в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС выделит 1 млрд евро на развитие военной промышленности в Украине-2

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции. Уточняется, что новый транш будет полностью закрыт замороженными активами России. Политик также отметил, что ЕС и его участники уже потратили на поддержку Украины более 120 миллиардов евро, однако этого недостаточно, и европейцам следует срочно наращивать помощь Киеву.

# Международная политика # Украина

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