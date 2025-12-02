Зеленский зарабатывает около 2 тыс. BYN в месяц – Hromadske

В 2024 году заработная плата президент Украины Владимира Зеленского составляла 28 тысяч гривен (около 2 тыс. белорусских рублей по курсу НБРБ), что ниже средней для государственных служащих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Hromadske.

В то же время его близкие задекларировали доход за 2023 год в размере почти 12,5 миллиона гривен, полученных от зарплаты, аренды и продажи облигаций.

При этом Зеленский упомянут в материалах дела о коррупции в энергетическом секторе, где проходит его соратник Тимур Миндич, заочно арестованный украинским судом. Имя Зеленского прозвучало в ходе судебных заседаний, а на аудиозаписи, по сообщениям СМИ, может присутствовать его голос, однако записи пока не опубликованы.

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