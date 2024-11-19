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Литва увеличит госдолг для наращивания военных расходов до 4% ВВП

19 ноября 2024 06:20
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Литве придется залезть в долги, чтобы оправдать военные амбиции. 4 % ВВП – именно столько предполагается направить на поддержание обороноспособности – оказались непосильной суммой для Вильнюса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва увеличит госдолг для наращивания военных расходов до 4% ВВП-2

Покрыть эти расходы не удастся без кредитных средств. Это признали в парламенте республики. Кроме того, есть необходимость расширить дефицит бюджета. Главный финансовый документ Литвы на будущий год уже назвали рискованным, так как увеличение военных расходов может привести к ухудшению экономики. Также бюджет страны не дает гарантий на должное финансирование социальной сферы.

# Кризис в ЕС # Новости Литвы

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