Литва увеличит госдолг для наращивания военных расходов до 4% ВВП

Литве придется залезть в долги, чтобы оправдать военные амбиции. 4 % ВВП – именно столько предполагается направить на поддержание обороноспособности – оказались непосильной суммой для Вильнюса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покрыть эти расходы не удастся без кредитных средств. Это признали в парламенте республики. Кроме того, есть необходимость расширить дефицит бюджета. Главный финансовый документ Литвы на будущий год уже назвали рискованным, так как увеличение военных расходов может привести к ухудшению экономики. Также бюджет страны не дает гарантий на должное финансирование социальной сферы.