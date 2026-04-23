Утечка химикатов на заводе в США – есть погибшие

Как минимум два человека погибли при утечке опасных химикатов на заводе по переработке серебра в американском штате Западная Вирджиния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще около 30 человек были госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Все произошло, когда рабочие готовились остановить как минимум часть предприятия. По неизвестной пока причине возникла непредсказуемая реакция веществ, которая привела к утечке. Местных жителей призвали соблюдать максимальную осторожность и по возможности не выходить из дома. На ликвидацию последствий аварии спасателям и специалистам понадобилось более пяти часов. По данным экстренных служб – ЧП не повлияло на качество воздуха и воды в этом районе.