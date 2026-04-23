В Польше 40 районных больниц оказались на грани банкротства

Польские власти ярко демонстрируют, что в их шкале ценностей граждане страны занимают далеко не первое место. Так, в бюджете для охраны их жизни и здоровья почему-то не находится денег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за недостатка финансирования – оказание не только первой, но и в принципе медицинской помощи скоро окажется для многих поляков недоступной.

По меньшей мере 40 районных больниц находятся под угрозой банкротства. Об этом говорится в отчете о финансовом положении этих учреждений. Кризис достиг такого уровня, что заставил медиков бить тревогу. По их убеждению, действия Министерства здравоохранения и Национального фонда здоровья, вызывают, мягко говоря, сильную обеспокоенность. Необходимо срочно поднять вопрос об увеличении расходов на здравоохранение, чтобы хотя бы сохранить существующие стандарты лечения в Польше, не нанося вреда здоровью пациентов.

Вальдемар Малиновский, глава Национальной ассоциации работодателей районных больниц (Польша):

Это очень плохая ситуация. Финансовое положение районных больниц ухудшается. Текущая политика финансирования здравоохранения ведет к краху медицинских учреждений и уже представляет реальную угрозу безопасности пациентов. Некоторые медучреждения уже начали переносить прием больных на более поздние сроки. Я знаю поставщика медицинских услуг, который перенес на следующий год более одной тысячи пациентов.

Чтобы привлечь внимание правительства к проблемам, с которыми сталкиваются медучреждения, ассоциация работодателей районных больниц проводит акцию протеста. По словам организаторов, резкий рост затрат на электроэнергию, лекарства и зарплаты при одновременном сокращении финансирования привел к тому, что больницы больше не могут в прежнем объеме выполнять обследования. В результате очереди увеличиваются, а доступ пациентов к диагностике ухудшается.