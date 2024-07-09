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Литва начнёт распространять оборонные облигации

09 июля 2024 14:26
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Литва объявила, что в октябре начнет распространение оборонных облигаций. Об этом заявили в Минфине страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва начнёт распространять оборонные облигации-1

Сейчас идет согласование деталей, чтобы долговые бумаги могли приобретать не только физические, но и юридические лица. Оборонные облигации придут на смену так называемым государственным сберегательным листам, выпуская которые, правительство брало деньги в долг у населения.

Ранее глава Минфина Литвы призывала население страны выйти из зоны комфорта, чтобы организовать достойное финансирование обороной отрасли. Власти, видимо, уже не справляются с этой задачей. Поступления в бюджет не соответствуют военным амбициям Вильнюса.

# Вооруженные силы # Новости Литвы

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