Литва начнёт распространять оборонные облигации

Литва объявила, что в октябре начнет распространение оборонных облигаций. Об этом заявили в Минфине страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас идет согласование деталей, чтобы долговые бумаги могли приобретать не только физические, но и юридические лица. Оборонные облигации придут на смену так называемым государственным сберегательным листам, выпуская которые, правительство брало деньги в долг у населения.

Ранее глава Минфина Литвы призывала население страны выйти из зоны комфорта, чтобы организовать достойное финансирование обороной отрасли. Власти, видимо, уже не справляются с этой задачей. Поступления в бюджет не соответствуют военным амбициям Вильнюса.