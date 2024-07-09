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Newsweek: Зеленский уже стал допускать начало мирных переговоров с РФ

09 июля 2024 12:55
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В связи со сложной ситуацией в Украине президент Владимир Зеленский рассматривает вопрос о начале мирных переговоров. Об этом говорится в статье Сергея Майдукова в Newsweek, пишет РИА Новости.

Глава администрации Зеленского Андрей Ермак сообщил о вероятности приглашения представителя России на следующую конференцию по Украине.

Как отмечает Майдуков, Зеленский находится перед выбором: мирное разрешение конфликта может отрицательно повлиять на его рейтинг, в то время как продолжающиеся военные действия могут привести к распаду страны. 

В июне российский президент Владимир Путин выдвинул новые мирные инициативы по разрешению украинского конфликта, которые были отвергнуты Украиной.

# Международная политика

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