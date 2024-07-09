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СВР России: США намерены добиться смены власти в Грузии

09 июля 2024 13:46
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По данным СВР, США намерены после парламентских выборах добиться смены властей в Грузии. Об этом пишет РИА Новости.

В администрации Байдена ведется кампания по дискредитации партии «Грузинская мечта», а оппозиционные силы получили инструкции по планированию акций протеста.

Вашингтон намерен обвинить Москву в проблемах данной страны и сделать акцент на «политической несамостоятельности» «Грузинской мечты». Предполагается, что президент Грузии Зурабишвили сыграет главную роль в нагнетании антиправительственных настроений.

# Международная политика # Джо Байден

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