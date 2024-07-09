По данным СВР, США намерены после парламентских выборах добиться смены властей в Грузии. Об этом пишет РИА Новости.

В администрации Байдена ведется кампания по дискредитации партии «Грузинская мечта», а оппозиционные силы получили инструкции по планированию акций протеста.

Вашингтон намерен обвинить Москву в проблемах данной страны и сделать акцент на «политической несамостоятельности» «Грузинской мечты». Предполагается, что президент Грузии Зурабишвили сыграет главную роль в нагнетании антиправительственных настроений.