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В НАТО провели аудит боевой готовности армий – результаты удивили всех

09 июля 2024 13:56
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В НАТО провели аудит боевой готовности армий альянса. Проверка прошла в преддверии саммита блока, который вот-вот начнется в Вашингтоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В НАТО провели аудит боевой готовности армий – результаты удивили всех-1

Результаты показали, что в ряде стран на ходу менее половины боевой техники. Об этом сообщают американские СМИ. Крайне плохо выглядел арсенал ФРГ. К немцам больше всего претензий у проверяющих. Оценку ниже средней также получили Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Там милитаризацию тоже нельзя назвать успешной.

Но настоящим сюрпризом стали канадские военные запасы. Там порядка половины техники непригодны для боевых действий. То есть фактические танки стоят как музейные экспонаты, и рассчитывать на них (в случае чего) страна не сможет. Арсеналы Канады истощило снабжение ВСУ.

# НАТО

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