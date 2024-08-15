ВОЗ объявила чрезвычайное положение в Африке из-за оспы обезьян

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что вспышка оспы обезьян (mpox) в Африке является чрезвычайным положением в области здравоохранения, имеющим международный характер. Об этом пишет ТАСС.

ВОЗ уже поддерживает африканские страны, выделив план в размере 15 млн долларов, из которых 1,5 млн были направлены из резервов организации. Служба здравоохранения Африканского союза также заявила о чрезвычайной ситуации.

Mpox - редкое вирусное заболевание, распространенное в отдаленных районах Африки. Впервые случай передачи вируса от животного к человеку был зарегистрирован в 1970 году в ДРК.