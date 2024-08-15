Залужный ответил на обвинения в подрыве «Северных потоков»

Экс-глава Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отверг все обвинения в организации подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», назвав это чистой воды провокацией. Об этом пишет ТАСС.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что операцию одобрил Зеленский, но позже он отменил ее из-за нажима ЦРУ. Но, как пишет издание, занимавший тогда пост главком ВСУ продолжил работу по подготовке операции. При этом Залужный заявляет, что у ВС Украины не было права проводить операции за пределами страны.

В феврале Зеленский отправил Залужного в отставку; позже его назначили послом в Лондоне.

Ранее Süddeutsche Zeitung сообщила, что Генеральная прокуратура Германии выдала санкцию на арест инструктора по дайвингу из Украины, подозреваемого в причастности к взрыву.