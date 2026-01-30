Литва готова к переговорам по поводу грузовиков на дипломатическом уровне

Литва вынуждена пересмотреть свою позицию в отношении Минска. После месяцев безрезультатного противостояния, которое больнее всего ударило по простым водителям и бизнесу, Вильнюс заявляет о готовности обсудить судьбу застрявших грузовиков и ситуацию на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее Минск неоднократно предлагал провести переговоры на уровне дипломатов, стремясь к цивилизованному урегулированию. Однако Литва отвергала эти инициативы, усугубляя кризис. Сейчас, как заявляют в Вильнюсе, встреча на уровне заместителей министров иностранных дел рассматривается. Но при этом звучат новые условия: от выбора нейтральной территории до формирования конкретной повестки.