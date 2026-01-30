Прямой эфир

Литва готова к переговорам по поводу грузовиков на дипломатическом уровне

30 января 2026 17:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Литва вынуждена пересмотреть свою позицию в отношении Минска. После месяцев безрезультатного противостояния, которое больнее всего ударило по простым водителям и бизнесу, Вильнюс заявляет о готовности обсудить судьбу застрявших грузовиков и ситуацию на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее Минск неоднократно предлагал провести переговоры на уровне дипломатов, стремясь к цивилизованному урегулированию. Однако Литва отвергала эти инициативы, усугубляя кризис. Сейчас, как заявляют в Вильнюсе, встреча на уровне заместителей министров иностранных дел рассматривается. Но при этом звучат новые условия: от выбора нейтральной территории до формирования конкретной повестки.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Варшава подписала контракт на поставку систем защиты от дронов стоимостью более 4 млрд евро
30 января 2026 17:08

Варшава подписала контракт на поставку систем защиты от дронов стоимостью более 4 млрд евро

Более 20 человек погибли при наводнениях в Перу
30 января 2026 13:40

Более 20 человек погибли при наводнениях в Перу

Премьер Франции принял бюджет страны на 2026 год в обход парламента
30 января 2026 13:39

Премьер Франции принял бюджет страны на 2026 год в обход парламента