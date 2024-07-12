Четыре страны ЕС намерены производить дальнобойные крылатые ракеты

Германия, Франция, Италия и Польша намерены создать крылатые ракеты с радиусом действия более тысячи километров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание FAZ.

В материале также указывается, что они смогут поразить объекты в России с территорий Германии.

Издание сообщает, что министры обороны четырех стран на полях саммита НАТО в Вашингтоне приняли декларацию о намерении разработать высокоточное оружие дальнего радиуса действия. Впрочем, пока документ содержит лишь общие формулировки.