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Лига арабских государств требует провести расследование в отношении действий израильской армии в секторе Газа

18 мая 2018 15:15
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Новости мира. Лига арабских государств настаивает на проведении независимого расследования относительно законности действий израильской армии на границе сектора Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лига арабских государств требует провести расследование в отношении действий израильской армии в секторе Газа-1

В организации считают, что события, обернувшиеся гибелью нескольких десятков человек, требуют разбирательства международного уровня.

Лига арабских государств требует провести расследование в отношении действий израильской армии в секторе Газа-4

В зависимости от его результатов арабские страны примут соответствующее решение о дальнейших действиях. Напомним, ситуация в секторе Газа обострилась на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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