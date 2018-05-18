Лига арабских государств требует провести расследование в отношении действий израильской армии в секторе Газа

Новости мира. Лига арабских государств настаивает на проведении независимого расследования относительно законности действий израильской армии на границе сектора Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Лига арабских государств настаивает на проведении независимого расследования относительно законности действий израильской армии на границе сектора Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В организации считают, что события, обернувшиеся гибелью нескольких десятков человек, требуют разбирательства международного уровня.
В зависимости от его результатов арабские страны примут соответствующее решение о дальнейших действиях. Напомним, ситуация в секторе Газа обострилась на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.