Лига арабских государств требует провести расследование в отношении действий израильской армии в секторе Газа

Новости мира. Лига арабских государств настаивает на проведении независимого расследования относительно законности действий израильской армии на границе сектора Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В организации считают, что события, обернувшиеся гибелью нескольких десятков человек, требуют разбирательства международного уровня.