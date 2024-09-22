Лидеры стран QUAD призвали к миру в Украине

По окончании переговорного процесса в формате QUAD президентом США Джо Байденом, а также и премьер-министрами Индии, Японии и Австралии было сделано заявление касательно Украины. В тексте звучит призыв к необходимости установления долгосрочного мира на территории Украины, однако нет упоминаний о РФ.