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Лидеры стран QUAD призвали к миру в Украине

22 сентября 2024 10:46
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Лидеры Америки, Индии, Японии, Австралии призывают к миру в Украине, но не упоминая Россию, пишет РИА Новости.

По окончании переговорного процесса в формате QUAD президентом США Джо Байденом, а также и премьер-министрами Индии, Японии и Австралии было сделано заявление касательно Украины. В тексте звучит призыв к необходимости установления долгосрочного мира на территории Украины, однако нет упоминаний о РФ.

В документе также изложена точка зрения о том, что конфликт в Украине негативно влияет на продовольственную и энергетическую безопасность мира.

# Международная политика # Джо Байден # Нарендра Моди # Фумио Кисида # Энтони Албаниз

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