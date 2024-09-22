ПВО РФ сбила 15 дронов ВСУ над пятью областями России

15 беспилотников сбиты над 5 российскими регионами и территорией Азовского моря в течение ночи, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В ведомстве информировали, что в районе акватории Азовского моря ликвидированы 6 БЛА, в районе территории Ростовской области – 4, в районе Курской области – 2. Также по 1 БПЛА уничтожены в небе над территорией Астраханской, Белгородской, Воронежской областей.