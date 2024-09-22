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МО РФ: «Искандер» уничтожил пусковую установку РСЗО HIMARS ВС Украины в районе Сум

22 сентября 2024 10:23
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ВС РФ уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS в Сумской области, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

В ведомстве информировали, что бойцы ВС РФ осуществили удар по позиции РСЗО M142 HIMARS Вооруженных сил Украины в районе территории Сум. Для данных целей российские военные применили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

Средства объективного контроля подтверждают уничтожение пусковой установки РСЗО HIMARS, расчетов РСЗО, двух автомобилей охранения.

# Международная политика

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