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Лидеры стран ЕС утвердили план милитаризации на 800 млрд евро

07 марта 2025 07:20
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Лидеры стран ЕС утвердили план милитаризации на 800 миллиардов евро, предложенный Еврокомиссией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры стран ЕС утвердили план милитаризации на 800 млрд евро-2

Это один из итогов экстренного саммита, состоявшегося накануне в Брюсселе. Средства, в частности, пойдут на модернизацию систем ПВО, производство боеприпасов, беспилотников, а также артиллерийских установок. Однако по самой главной теме встречи – поддержке Украины – участники договориться не смогли. Как и ожидалось, венгерский премьер-министр не подписал итоговое соглашение о выделении оружия Киеву. По словам Виктора Орбана, документ полностью противоречит позиции Будапешта, ориентированной на мир.

# Международная политика

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