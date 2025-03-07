Лидеры стран ЕС утвердили план милитаризации на 800 млрд евро

Это один из итогов экстренного саммита, состоявшегося накануне в Брюсселе. Средства, в частности, пойдут на модернизацию систем ПВО, производство боеприпасов, беспилотников, а также артиллерийских установок. Однако по самой главной теме встречи – поддержке Украины – участники договориться не смогли. Как и ожидалось, венгерский премьер-министр не подписал итоговое соглашение о выделении оружия Киеву. По словам Виктора Орбана, документ полностью противоречит позиции Будапешта, ориентированной на мир.