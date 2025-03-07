В Сирии вспыхнули столкновения между сторонниками Асада и силами безопасности

В Сирии вновь гремят взрывы. В провинции Латакия ожесточенные столкновения между силами безопасности и сторонниками свергнутого президента Башара Асада, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Противники нового режима напали на один из блокпостов в районе города Джебла на берегу Средиземного моря. В результате погибли по меньшей мере 48 человек. Как сообщают местные СМИ, это самый кровопролитный инцидент с момента свержения Асада в декабре. В провинции введен комендантский час. Туда направлены дополнительные вооруженные подразделения из Дамаска.