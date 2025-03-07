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В Сирии вспыхнули столкновения между сторонниками Асада и силами безопасности

07 марта 2025 07:20
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В Сирии вновь гремят взрывы. В провинции Латакия ожесточенные столкновения между силами безопасности и сторонниками свергнутого президента Башара Асада, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сирии вспыхнули столкновения между сторонниками Асада и силами безопасности-2

Противники нового режима напали на один из блокпостов в районе города Джебла на берегу Средиземного моря. В результате погибли по меньшей мере 48 человек. Как сообщают местные СМИ, это самый кровопролитный инцидент с момента свержения Асада в декабре. В провинции введен комендантский час. Туда направлены дополнительные вооруженные подразделения из Дамаска.

# Международная политика

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