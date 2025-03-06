Почти 4 тысячи пожилых россиян в Эстонии не получили свои пенсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, что согласно двустороннему соглашению между Эстонией и Россией пенсионные платежи должны производиться раз в квартал. В этот раз пенсионный фонд РФ дважды пытался перевести деньги, но ничего не вышло. Таллин попросту отклонил переводы из-за введенных против российских банков санкций. Если платежи так и не пройдут,

Департамент социального страхования Эстонии, похоже, не станет защищать права «не своих» граждан. Взамен предлагается циничное решение – просить местные органы власти выплатить прожиточный минимум. Тем временем эстонское правительство лишь беспомощно разводит руками, прикрываясь ширмой геополитической ситуации.