Прямой эфир

В США первый доброволец получит экспериментальную вакцину против коронавируса

16 марта 2020 12:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. В США первый доброволец получит 16 марта экспериментальную дозу вакцины против коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

В США первый доброволец получит экспериментальную вакцину против коронавируса -1

Всего в испытаниях в исследовательском центре Сиэтла согласились принять участие 45 волонтёров. Они получат разные дозы вакцины.

В США первый доброволец получит экспериментальную вакцину против коронавируса -4

Вероятность заражения исключена, цель выявить побочные эффекты. Хотя бы временную вакцину от коронавируса сейчас стремятся создать учёные по всему миру.

 «Чувство страха усиливает невежество». Победившая коронавирус женщина о своём выздоровлении

В США первый доброволец получит экспериментальную вакцину против коронавируса -7

Накануне о получении антитела к коронавирусу заявили в Нидерландах. Медики полагают, что для полноценного внедрения потенциальной вакцины потребуется год-полтора.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Гонконге начали испытания препарата против COVID-19
16 марта 2020 07:41

В Гонконге начали испытания препарата против COVID-19

«Чтобы не допустить массового распространения коронавируса». Россия закрывает границу с Беларусью
16 марта 2020 07:27

«Чтобы не допустить массового распространения коронавируса». Россия закрывает границу с Беларусью

В Нигерии при взрыве на нефтепроводе погибли 17 человек
16 марта 2020 07:17

В Нигерии при взрыве на нефтепроводе погибли 17 человек