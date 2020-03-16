В США первый доброволец получит экспериментальную вакцину против коронавируса

Новости мира. В США первый доброволец получит 16 марта экспериментальную дозу вакцины против коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

Всего в испытаниях в исследовательском центре Сиэтла согласились принять участие 45 волонтёров. Они получат разные дозы вакцины.

Вероятность заражения исключена, цель – выявить побочные эффекты. Хотя бы временную вакцину от коронавируса сейчас стремятся создать учёные по всему миру. «Чувство страха усиливает невежество». Победившая коронавирус женщина о своём выздоровлении