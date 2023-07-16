Личность Джека-потрошителя раскрыла праправнучка лондонского полицейского

Сара Бакс Хортон из Оксфордского университета, праправнучка одного из лондонских полицейских, идентифицировала Джека-потрошителя XIX века, пишет РИА Новости.

Она установила, что им был Хайэм Хайамс, исходя из физических характеристик, описанных в медицинских документах того времени. Хайамс соответствует описаниям странной походки и негнущейся левой руки, а также имеет сходные с жертвами Потрошителя рост, телосложение и возраст. Кроме того, он проживал в районе, где были устроены убийства, и по роду своей деятельности умел владеть ножом.

Дело Джека-потрошителя до сих пор относится к числу одних из самых известных нераскрытых в истории Великобритании уголовных преступлений. Этот серийный убийца орудовал в Лондоне в конце 1880-х годов. Его мишенями становились нищие и проститутки.