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Левый фронт против Макрона. Каковы прогнозы на итоги парламентских выборов во Франции?

18 июня 2022 11:12
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Новости Франции. Левый фронт против Макрона: 19 июня – решающий тур выборов парламента Франции. В субботу, 18 июня, накануне голосования в стране объявлен день тишины, но это не мешает делать прогнозы о провале политики действующей власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Левый фронт против Макрона. Каковы прогнозы на итоги парламентских выборов во Франции?-1

Главными соперниками по итогам первого тура стали президентская коалиция, набравшая лишь на 0,1 % голосов больше, чем левый блок, у которого 25,7 %. Политологи считают, что Макрону будет довольно непросто заручиться поддержкой большинства. У французов накопилось слишком много претензий к главе республики.

Левый фронт против Макрона. Каковы прогнозы на итоги парламентских выборов во Франции?-4

При его руководстве выросла инфляция и стремительно падает уровень жизни. Поэтому далеко не факт, что коалиция Макрона одержит убедительную победу и наберет абсолютное большинство. Однако сам политик настроен оптимистично и призвал французов голосовать за его коалицию.

Левый фронт против Макрона. Каковы прогнозы на итоги парламентских выборов во Франции?-7

В первом туре жители страны без энтузиазма откликнулись на эти слова. Голосование прошло при рекордно низкой явке.

# Выборы # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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