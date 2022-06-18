Левый фронт против Макрона. Каковы прогнозы на итоги парламентских выборов во Франции?

Новости Франции. Левый фронт против Макрона: 19 июня – решающий тур выборов парламента Франции. В субботу, 18 июня, накануне голосования в стране объявлен день тишины, но это не мешает делать прогнозы о провале политики действующей власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главными соперниками по итогам первого тура стали президентская коалиция, набравшая лишь на 0,1 % голосов больше, чем левый блок, у которого 25,7 %. Политологи считают, что Макрону будет довольно непросто заручиться поддержкой большинства. У французов накопилось слишком много претензий к главе республики.

При его руководстве выросла инфляция и стремительно падает уровень жизни. Поэтому далеко не факт, что коалиция Макрона одержит убедительную победу и наберет абсолютное большинство. Однако сам политик настроен оптимистично и призвал французов голосовать за его коалицию.