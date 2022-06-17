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Праздник танцующих дьяволов прошёл в Венесуэле. Вот как выглядело яркое шествие

17 июня 2022 08:21
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Новости Венесуэлы. В Венесуэле прошел Праздник танцующих дьяволов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник танцующих дьяволов прошёл в Венесуэле. Вот как выглядело яркое шествие-1

История фестиваля насчитывает более 300 лет. Действо включено ЮНЕСКО в свой список мирового нематериального культурного наследия. В Сан-Франсиско-де-Яре люди, в гротескных масках, красных одеждах с четками и маракасами выходят на улицы и устраивают традиционную битву против сил зла в день Корпус-Кристи.

Праздник танцующих дьяволов прошёл в Венесуэле. Вот как выглядело яркое шествие-4

В его основе католический праздник Тела Христова. После танцев на городской площади проходит месса, и дьяволы подключаются к Святому Таинству, демонстрируя победу добра над злом.

# Праздники # Фотофакт

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