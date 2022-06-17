Праздник танцующих дьяволов прошёл в Венесуэле. Вот как выглядело яркое шествие

Новости Венесуэлы. В Венесуэле прошел Праздник танцующих дьяволов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Венесуэлы. В Венесуэле прошел Праздник танцующих дьяволов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
История фестиваля насчитывает более 300 лет. Действо включено ЮНЕСКО в свой список мирового нематериального культурного наследия. В Сан-Франсиско-де-Яре люди, в гротескных масках, красных одеждах с четками и маракасами выходят на улицы и устраивают традиционную битву против сил зла в день Корпус-Кристи.
В его основе католический праздник Тела Христова. После танцев на городской площади проходит месса, и дьяволы подключаются к Святому Таинству, демонстрируя победу добра над злом.