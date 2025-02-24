Ранее лидер США Дональд Трамп ранее называл Зеленского «диктатором без выборов», обвиняя его в том, что он затягивает конфликт с РФ ради наживы, и Марко Рубио поддержал недовольство Трампа.

Колумнист турецкой газеты Akşam Эрай Гюлчюлер высказал предположение, что из-за отказа Запада от оказания военной помощи и угрозы переворота президент Украины Владимир Зеленский может искать убежища в Турции. Об этом пишет РИА Новости.

Гюлчюлер считает, что Запад прекратит поддержку Украины, и тогда Зеленский рискует подняться на восстание, защищая ее целостность. Он предполагает, что президент сбежит в Турцию, где его «используют и выбросят».

Колумнист уверен: в Стамбуле в 2022 году Зеленский мог бы по совету Эрдогана выбрать мир, но выполнил указание Бориса Джонсона о продолжении войны.

18 февраля в Эр-Рияде Россия и США, в лице главы МИД РФ Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, договорились наладить сотрудничество, снять ограничения на посольства и создать группы по урегулированию кризиса в Украине.