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FT: Зеленский накричал на министра финансов США во время его визита в Киев

24 февраля 2025 07:54
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Как сообщает Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский накричал на министра финансов США Скотта Бессента во время дискуссии о сделке по ресурсам. Свидетели отметили, что Зеленский был очень зол. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial  Times.

«Доносящиеся оттуда хриплые крики нельзя было ни с чем спутать», – говорится в сообщении.

FT: Зеленский накричал на министра финансов США во время его визита в Киев-1

Фото: pixabay

На минувшей неделе американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти Украины грубо обращались с Бессентом во время его визита, отказавшись подписывать соглашение. Глава Штатов отметил, что Зеленский спал и был недоступен, когда Бессент приехал в Киев. Лидер Америки обвинил Украину в срыве соглашения о доступе к использованию редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь США.

По мнению Трампа, США затратили 350 миллиардов на войну, которую не могли выиграть, и Европа получила компенсации, в то время как американская сторона дала деньги Украине просто так.

# Международная политика

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