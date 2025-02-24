FT: Зеленский накричал на министра финансов США во время его визита в Киев

Как сообщает Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский накричал на министра финансов США Скотта Бессента во время дискуссии о сделке по ресурсам. Свидетели отметили, что Зеленский был очень зол. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

«Доносящиеся оттуда хриплые крики нельзя было ни с чем спутать», – говорится в сообщении.