«Лестер» подтвердил гибель 60-летнего владельца клуба при крушении вертолёта

Новости Великобритании. Английский футбольный клуб «Лестер Сити» подтвердил смерть своего президента Вишая Шривадданапрахби. Как сообщается на сайте клуба, все находившиеся в потерпевшем крушение вертолёте на стадионе King Power 27 октября после матча между «Лестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед» погибли. «Мир потерял великого человека. Доброго и щедрого человека, его жизнь определялась любовью, которой он одаривал свою семью и тех, кого он возглавлял. Под его руководством «Лестер Сити» был семьёй», – говорится в сообщении.

Фото: PA

По сведениям Daily Mail, происшествие случилось в 20:30 по местному времени (23:30 мск). Кроме 60-летнего Шривадданапрахби в летательном аппарате находились его помощник Кавепорн Пунпаре, одна из победительниц конкурса красоты «Miss Thailand Universe 2005» 33-летняя Нурсара Сукнамай, 53-летний пилот Эрик Сваффер и 46-летняя второй пилот Изабелла Роза Лековиц. По словам свидетелей, летательный аппарат рухнул почти сразу после взлёта. К нему побежали полицейские, но затем вертолёт полыхнул и загорелся, вынудив людей отойти. Чтобы ликвидировать пламя, потребовалось около 20 минут.

Фото: instagram.com/zara_nusara

Предполагается, что вертолёт мог упасть на людей, но Сваффер сумел отвести его в сторону, благодаря чему удалось избежать больших жертв. По мнению экспертов, причиной крушения стал отказ рулевого винта. Вишай Шривадданапрахби родился в столице Таиланда Бангкоке в семье иммигрантов из Китая. В 1989 году мужчина основал сеть магазинов беспошлинной торговли King Power Duty Free. В 2010 году Вишай купил ФК «Лестер Сити», а затем стал его президентом. В 2016 году клуб победил в чемпионате Англии.

Фото: Getty Images