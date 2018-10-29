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«Лестер» подтвердил гибель 60-летнего владельца клуба при крушении вертолёта

29 октября 2018 08:52
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Новости Великобритании. Английский футбольный клуб «Лестер Сити» подтвердил смерть своего президента Вишая Шривадданапрахби.  

Как сообщается на сайте клуба, все находившиеся в потерпевшем крушение вертолёте на стадионе King Power 27 октября после матча между «Лестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед» погибли.  

«Мир потерял великого человека. Доброго и щедрого человека, его жизнь определялась любовью, которой он одаривал свою семью и тех, кого он возглавлял. Под его руководством «Лестер Сити» был семьёй», – говорится в сообщении.  

«Лестер» подтвердил гибель 60-летнего владельца клуба при крушении вертолёта-1

Фото: PA  

По сведениям Daily Mail, происшествие случилось в 20:30 по местному времени (23:30 мск). Кроме 60-летнего Шривадданапрахби в летательном аппарате находились его помощник Кавепорн Пунпаре, одна из победительниц конкурса красоты «Miss Thailand Universe 2005» 33-летняя Нурсара Сукнамай, 53-летний пилот Эрик Сваффер и 46-летняя второй пилот Изабелла Роза Лековиц.  

По словам свидетелей, летательный аппарат рухнул почти сразу после взлёта. К нему побежали полицейские, но затем вертолёт полыхнул и загорелся, вынудив людей отойти. Чтобы ликвидировать пламя, потребовалось около 20 минут.  

«Лестер» подтвердил гибель 60-летнего владельца клуба при крушении вертолёта-4

Фото: instagram.com/zara_nusara  

Предполагается, что вертолёт мог упасть на людей, но Сваффер сумел отвести его в сторону, благодаря чему удалось избежать больших жертв. По мнению экспертов, причиной крушения стал отказ рулевого винта.  

Вишай Шривадданапрахби родился в столице Таиланда Бангкоке в семье иммигрантов из Китая. В 1989 году мужчина основал сеть магазинов беспошлинной торговли King Power Duty Free. В 2010 году Вишай купил ФК «Лестер Сити», а затем стал его президентом. В 2016 году клуб победил в чемпионате Англии.  

«Лестер» подтвердил гибель 60-летнего владельца клуба при крушении вертолёта-7

Фото: Getty Images  

Состояние Шривадданапрахби оценивается в 4,9 миллиарда долларов. Он был пятым богатейшим жителем Таиланда и занимал 388 место в списке самых богатых людей планеты.  

Осенью 2018 года скончался Анатолий Капский. 

Руководителя ФК БАТЭ проводили в последний путь под гром аплодисментов – подробнее здесь.  

# Крушение # Вишай Шривадданапрахби # Кавепорн Пунпаре # Нурсара Сукнамай # Эрик Сваффер # Изабелла Роза Лековиц

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