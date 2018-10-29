В Италии из-за ремонтных работ сошёл оползень: погибли 4 человека

Новости Италии. В итальянском регионе Калабрия в результате схода оползня погибли четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обвал почвы произошел из-за ремонтных работ. Группа специалистов оказалась заблокирована. Спасти рабочих не удалось. Также сообщается, что одной из жертв стал местный предприниматель.