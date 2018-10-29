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Крушение самолёта в Индонезии: спасатели ищут обломки Boeing, на борту были 189 человек

29 октября 2018 08:06
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Новости Индонезии. На месте крушения пассажирского Boeing 737 MAX 8 компании Lion Air разворачивается поисковая операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крушение самолёта в Индонезии: спасатели ищут обломки Boeing, на борту были 189 человек-1

Крушение самолёта в Индонезии: спасатели ищут обломки Boeing, на борту были 189 человек-3

Самолет пропал с экранов примерно через 10 минут после взлета. С буксира, выходящего из порта Джакарты, видели, как лайнер падал в море. К месту авиакатастрофы направлены экипажи трех судов, ситуацию также отслеживают с воздуха.

189 человек на борту: в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолёт

Данные о жертвах пока не поступали. Все пассажиры и экипаж (в общей сложности на борту было 189 человек) числятся пропавшими без вести. Информация об иностранных гражданах также уточняется.

Крушение самолёта в Индонезии: спасатели ищут обломки Boeing, на борту были 189 человек-6

Крушение самолёта в Индонезии: спасатели ищут обломки Boeing, на борту были 189 человек-8

В аэропорту Джакарты собрались многочисленные родственники пассажиров. Близкие не теряют надежды.

# Крушение # Фотофакт

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