Крушение самолёта в Индонезии: спасатели ищут обломки Boeing, на борту были 189 человек

Самолет пропал с экранов примерно через 10 минут после взлета. С буксира, выходящего из порта Джакарты, видели, как лайнер падал в море. К месту авиакатастрофы направлены экипажи трех судов, ситуацию также отслеживают с воздуха.

189 человек на борту: в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолёт

Данные о жертвах пока не поступали. Все пассажиры и экипаж (в общей сложности на борту было 189 человек) числятся пропавшими без вести. Информация об иностранных гражданах также уточняется.