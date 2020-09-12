В Китае обрушился тоннель. Девять работников остались под завалами

Новости Китая. Девять работников оказались погребены под обломками горных пород в результате обрушения тоннеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в Гуанси-Чжуанском автономном районе. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские, пожарные и медработники.