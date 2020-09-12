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В Китае обрушился тоннель. Девять работников остались под завалами

12 сентября 2020 11:54
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Новости Китая. Девять работников оказались погребены под обломками горных пород в результате обрушения тоннеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае обрушился тоннель. Девять работников остались под завалами-1

ЧП произошло в Гуанси-Чжуанском автономном районе. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские, пожарные и медработники.

В Китае обрушился тоннель. Девять работников остались под завалами-4

В настоящее время на месте обрушения ведутся аварийно-спасательные работы. Не исключено, что число жертв может возрасти.

# ЧП

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