В Китае обрушился тоннель. Девять работников остались под завалами

Новости Китая. Девять работников оказались погребены под обломками горных пород в результате обрушения тоннеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Девять работников оказались погребены под обломками горных пород в результате обрушения тоннеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло в Гуанси-Чжуанском автономном районе. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские, пожарные и медработники.
В настоящее время на месте обрушения ведутся аварийно-спасательные работы. Не исключено, что число жертв может возрасти.