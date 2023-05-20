В Москве +20°С, в Анкаре +21°С. Погода в Европе на неделю с 22 по 28 мая

В столице любви синоптики прогнозируют ясную, с переменной облачностью погоду, столбик термометра в Париже покажет +22 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене также солнечно и до +25 °C. В Риме до +23 °C, город накроет сильный дождь. В Мадриде также дожди и до +23 °C.

В столице Болгарии +19 °C и сильные дожди. Такая же погода ожидается в Анкаре и до +21 °C. Солнечную погоду обещают в Афинах и до +23 °C.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге до +23 °C, ясно с переменной облачностью. Жителей Вильнюса ожидает ясная погода и до +24 °C. Варшаву также порадует ясная погода, воздух прогреется до +25 °C. Такое же погодное настроение ощутят в Киеве и до +24 °C.