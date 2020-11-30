Лесные пожары в Австралии. С огнём мешает справиться аномальная жара

Новости Австралии. Аномальная жара спровоцировала очередные лесные пожары в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых регионах пламя приближается к жилым домам, введен запрет на разведение огня.

На минувших выходных жители Сиднея пережили самую жаркую ноябрьскую ночь за всю историю наблюдений. Температура воздуха превысила 25 градусов. А днем столбик термометра достиг отметки 40 градусов. Осадков в стране катастрофически не хватает.