Лесные пожары в Австралии. С огнём мешает справиться аномальная жара

Новости Австралии. Аномальная жара спровоцировала очередные лесные пожары в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых регионах пламя приближается к жилым домам, введен запрет на разведение огня.
Новости Австралии. Аномальная жара спровоцировала очередные лесные пожары в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых регионах пламя приближается к жилым домам, введен запрет на разведение огня.
На минувших выходных жители Сиднея пережили самую жаркую ноябрьскую ночь за всю историю наблюдений. Температура воздуха превысила 25 градусов. А днем столбик термометра достиг отметки 40 градусов. Осадков в стране катастрофически не хватает.
Больше месяца не удается взять под контроль возгорание на острове Фрейзер, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пожар возник из-за костра в лагере туристов и уже уничтожил около 40 % территории острова.