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Лесные пожары в Австралии. С огнём мешает справиться аномальная жара

30 ноября 2020 14:53
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Новости Австралии. Аномальная жара спровоцировала очередные лесные пожары в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых регионах пламя приближается к жилым домам, введен запрет на разведение огня.

Лесные пожары в Австралии. С огнём мешает справиться аномальная жара-1

На минувших выходных жители Сиднея пережили самую жаркую ноябрьскую ночь за всю историю наблюдений. Температура воздуха превысила 25 градусов. А днем столбик термометра достиг отметки 40 градусов. Осадков в стране катастрофически не хватает.

Лесные пожары в Австралии. С огнём мешает справиться аномальная жара-4

Больше месяца не удается взять под контроль возгорание на острове Фрейзер, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пожар возник из-за костра в лагере туристов и уже уничтожил около 40 % территории острова.

# Пожар # Фотофакт

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