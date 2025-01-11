Лесные пожары, бушующие вблизи Лос-Анджелеса, унесли жизни уже 11 человек

Спасаясь от пламени, люди в спешке покидают дома, хватая с собой лишь самое необходимое. А вот все остальное достается мародерам. Они орудуют на выгоревших территориях целыми бандами. Вернутся ли в эти районы люди – вопрос открытый. Власти отмечают, что восстановление региона будет стоить очень дорого. Ущерб оценивают в 150 миллиардов долларов. Впрочем, чиновники пока заняты спасением не штата, а своей репутации. Пожары обличили ряд проблем, в которых теперь нужно найти виновных. Камни летят в огород губернатора Калифорнии. Претензии есть и к ответственному за водоснабжение. Уже уволен начальник пожарной службы Лос-Анджелеса Карен Басс. Как стало известно, она урезала бюджет департамента за месяц до возгорания почти на 18 миллионов долларов.