Британцы умирают из-за ожидания неотложной помощи в больницах

Цена человеческой жизни в Великобритании теряет вес. Ежедневно, казалось бы, в благополучной стране, умирают 50 женщин и мужчин из-за ожидания неотложной помощи в больницах, которые просто не справляются с наплывом пациентов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сезонная вспышка вирусов оказалась последней проверкой для местной системы здравоохранения. Более десятка медучреждений Королевства заявили о критической ситуации. Пациентам советуют обращаться за помощью в другие больницы. Неотложной помощи ждать приходится несколько дней. В итоге прием все равно нередко проводится в коридорах. Главе Минздрава Великобритании стыдно за такое лечение, признался чиновник, но изменить ситуацию он, судя по всему, не в силах. Человек в частности и народ Королевства в целом не являются приоритетами для государства. Даже с самой большой натяжкой назвать его социально ориентированным нельзя.