Депутат Государственной Думы РФ Андрей Колесник высказал обеспокоенность перемещением войск НАТО вблизи от Калининградской области, отметив наличие танков в польском городе Гданьске, всего в 50 километрах от российской территории. Об этом пишет РИА Новости.

Тем же временем Сергей Лебедев, координатор пророссийского николаевского подполья, заявил о повсеместной переброске техники НАТО в Польшу. Один из очевидцев заснял колонну из четырех фургонов, перевозящую американские бронетранспортеры MaxxPro по объездной дороге Варшавы.

За прошедшие четыре ночи в этом районе были замечены многочисленные подобные колонны. Более того, президент Литвы Гитанас Науседа предъявил претензии на Калининградскую область, ссылаясь на то, что мемориальный музей Кристионаса Донелайтиса уже переименован. В ответ на это пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал Литву недружественной и враждебно настроенной по отношению к России страной.