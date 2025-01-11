По микрорайону «95-й квартал», где жил Зеленский, армия РФ нанесла удар

По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, удар был нанесен в направлении микрорайона «95-й квартал» в Кривом Роге, где жил Владимир Зеленский. По его данным, там было два «прилета», но «без конкретики». Об этом пишет РИА Новости.

В ответ на удары ВСУ по гражданским целям российские войска регулярно бьют по местам дислокации личного состава, техники и наемников, а также по объектам инфраструктуры Украины. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что армия не наносит ударов по жилым домам и объектам социальной сферы.