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По микрорайону «95-й квартал», где жил Зеленский, армия РФ нанесла удар

11 января 2025 09:51
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По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, удар был нанесен в направлении микрорайона «95-й квартал» в Кривом Роге, где жил Владимир Зеленский. По его данным, там было два «прилета», но «без конкретики». Об этом пишет РИА Новости.

По микрорайону «95-й квартал», где жил Зеленский, армия РФ нанесла удар-1

Фото: pixabay

В ответ на удары ВСУ по гражданским целям российские войска регулярно бьют по местам дислокации личного состава, техники и наемников, а также по объектам инфраструктуры Украины. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что армия не наносит ударов по жилым домам и объектам социальной сферы.

# Международная политика

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