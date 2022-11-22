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38 человек погибли при пожаре на заводе в Китае

22 ноября 2022 07:52
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Новости Китая. 38 человек погибли, двое пропали без вести в результате сильного пожара, вспыхнувшего на заводе в китайской провинции Хэнань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

38 человек погибли при пожаре на заводе в Китае-1

В тушении пламени участвовали более 240 спасателей и 63 спецмашины. Но несмотря на мощную техническую поддержку, им понадобилось почти 10 часов, чтобы полностью потушить пожар. Сейчас на месте ЧП работают следователи, которые пытаются выяснить, что стало причиной ЧП. Как сообщают местные СМИ, по этому делу уже задержаны два человека.

# Пожар # Новости Китая # Фотофакт

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