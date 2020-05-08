Лекарство, разработанное в период Эболы, одобрили в Японии для лечения коронавируса

Новости Японии. Первый препарат для лечения пациентов с коронавирусом одобрили в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет об американском экспериментальном лекарстве «Ремдесивир». Неделю назад масштабные клинические испытания в США подтвердили его эффективность в борьбе с COVID-19. Разрешение использовать этот препарат в Японии было получено спустя всего три дня после того, как американский производитель подал соответствующее заявление. Больше тысячи человек в Германии подали в суд в связи с ограничениями из-за коронавируса