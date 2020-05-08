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Лекарство, разработанное в период Эболы, одобрили в Японии для лечения коронавируса

08 мая 2020 15:04
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Новости Японии. Первый препарат для лечения пациентов с коронавирусом одобрили в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лекарство, разработанное в период Эболы, одобрили в Японии для лечения коронавируса-1

Речь идет об американском экспериментальном лекарстве «Ремдесивир». Неделю назад масштабные клинические испытания в США подтвердили его эффективность в борьбе с COVID-19. Разрешение использовать этот препарат в Японии было получено спустя всего три дня после того, как американский производитель подал соответствующее заявление. 

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Лекарство, разработанное в период Эболы, одобрили в Японии для лечения коронавируса-4

«Ремдесивир» разработали еще в период распространения Эболы, однако тогда ученые не смогли доказать его эффективность. Теперь же это лекарство должно помочь в борьбе с коронавирусом. Клинические испытания продолжаются.

# Коронавирус # Фотофакт

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