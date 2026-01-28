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Ледяной дождь в Литве нарушил работу общественного транспорта

28 января 2026 16:47
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Справиться с погодными сюрпризами удается не всем. Сильный снегопад в Литве нарушил работу общественного транспорта. Особо острая ситуация была в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажиры столкнулись с переполненными автобусами и троллейбусами из-за нарушения графика. Сейчас в Вильнюсе фиксируется ледяной дождь при температуре 4–7 градусов мороза. На улицах образовались скользкие участки, что затрудняет движение общественного транспорта. 

Несмотря на усилия коммунальных служб, очистка основных магистралей идет с задержкой. В дорожных службах признают, что нормализовать движение пока не удается. В мэрии призывают горожан отказаться от поездок без крайней необходимости. Проблемы коснулись и Вильнюсского аэропорта, где отменены или задержаны около двух десятков рейсов. 

# Природные катаклизмы

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