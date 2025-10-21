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Рада Украины продлила военное положение ещё на 90 дней

21 октября 2025 11:54
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Рада Украины продлила военное положение ещё на 90 дней-0

Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию с 5 ноября на 90 дней – до начала февраля 2026 года. Об этом пишет ТАСС.

Это 17-е продление с тех пор, как они были введены в феврале 2022 года. 

Документы, чтобы они вступили в силу, должны быть подписаны спикером Рады Русланом Стефанчуком и президентом Украины Владимиром Зеленским. Из-за действия этих режимов в стране не проводятся выборы всех уровней, несмотря на истечение президентского срока Зеленского в мае 2024 года.

Фото: pixabay

# Международная политика

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