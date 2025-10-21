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Лавров: прекращение огня в Украине не решит первопричин конфликта

21 октября 2025 11:23
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Лавров: прекращение огня в Украине не решит первопричин конфликта-0

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что призывы к немедленному прекращению конфликта в Украине со стороны Вашингтона игнорируют его причины. Об этом пишет РИА Новости.

«Понимаете, если просто остановиться, это означает забыть про первопричины этого конфликта», – сказал он.

По его словам, такой подход означает отказ от анализа истоков происходящего, которые, как он отметил, ранее были признаны американской администрацией.

Это заявление было сделано на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Эфиопии.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика # Сергей Лавров

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